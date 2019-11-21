Евросоюз поздравил Украину с Днем достоинства и свободы

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук представительства ЕС.

"Мы поздравляем Украину с Днем Достоинства и Свободы. Шесть лет назад героические украинцы вышли на Майдан ради борьбы за свое достоинство и европейское будущее. Мы никогда не забудем те драматические события и человеческие жертвы. Евросоюз твердо поддерживает Украину в обеспечении безопасного, зажиточного и демократического будущего для своих граждан", - говорится в поздравлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США твердо стоят на стороне украинцев, продолжающих работать ради воплощения в жизнь стремлений Евромайдана, - Тейлор поздравил с Днем достоинства и свободы. ВИДЕО

Напоминаем, 21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Именно в эти дни в Украине начались Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.