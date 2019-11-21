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21.11.19 20:51

Евросоюз поздравил Украину с Днем достоинства и свободы

Представительство Европейского союза в Украине поздравило украинцев с шестой годовщиной Революции Достоинства и заявило о поддержке Украины на пути к демократическому будущему.

ес

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук представительства ЕС.

"Мы поздравляем Украину с Днем Достоинства и Свободы. Шесть лет назад героические украинцы вышли на Майдан ради борьбы за свое достоинство и европейское будущее. Мы никогда не забудем те драматические события и человеческие жертвы. Евросоюз твердо поддерживает Украину в обеспечении безопасного, зажиточного и демократического будущего для своих граждан", - говорится в поздравлении.

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Напоминаем, 21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Именно в эти дни в Украине начались Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.

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