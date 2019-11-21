На линии разграничения в Петровском демонтируют блиндажи, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

"С сегодняшнего дня в районе разведения сил начала работу инженерная группа ГСЧС Украины. По состоянию на 14:40 осуществлен полный демонтаж двух блиндажей", - сказано в сообщении.

Пиротехнические расчеты ГСЧС при этом обследовали территорию площадью 0,01 га, изъяли и уничтожили 3 взрывоопасных предмета.

В пресс-службе отметили, что в разминировании и демонтаже блиндажей от ГСЧС участвовали 30 человек личного состава и 13 единиц техники.

"Продолжение работ запланировано на 9:00 22 ноября 2019", - добавили в ГСЧС.

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Накануне, 20 ноября, штаб ООС сообщил, что на участке разведения Петровское-Богдановка завершено разминирование.

При этом оккупанты осуществляют провокации относительно срыва процесса разведения сил и средств вблизи участка разведения №3 - Богдановка и Петровское.























