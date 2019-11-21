В Черновицкой области пресечена попытка контрабанды в Румынию сигарет стоимостью 2,7 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Осмотр автомобиля был проведен в пункте пропуска "Порубное-Сирет" Черновицкой таможни. По результатам осмотра под древесным углем были обнаружены и изъяты 62,8 тыс. пачек сигарет неизвестного происхождения под видом известных торговых марок. Сигареты были оклеены марками акцизного налога Украины с признаками фальсификации и предназначены для незаконного перемещения через границу с целью дальнейшего сбыта на территории Румынии.
Общая стоимость изъятых товаров превышает 2,7 млн грн.
По данному факту в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 204 УК Украины.