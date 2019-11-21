Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
21.11.19 21:49

В Черновицкой области пресечена попытка контрабанды в Румынию сигарет стоимостью 2,7 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черновицкой области совместно с таможенниками пресекли попытку незаконного перемещения в Румынию крупной партии табачных изделий неизвестного происхождения. Их перевозили под древесным углем, который по документам экспортировался в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В Черновицкой области пресечена попытка контрабанды в Румынию сигарет стоимостью 2,7 млн грн 01

В Черновицкой области пресечена попытка контрабанды в Румынию сигарет стоимостью 2,7 млн грн 02

Осмотр автомобиля был проведен в пункте пропуска "Порубное-Сирет" Черновицкой таможни. По результатам осмотра под древесным углем были обнаружены и изъяты 62,8 тыс. пачек сигарет неизвестного происхождения под видом известных торговых марок. Сигареты были оклеены марками акцизного налога Украины с признаками фальсификации и предназначены для незаконного перемещения через границу с целью дальнейшего сбыта на территории Румынии.

В Черновицкой области пресечена попытка контрабанды в Румынию сигарет стоимостью 2,7 млн грн 03
В Черновицкой области пресечена попытка контрабанды в Румынию сигарет стоимостью 2,7 млн грн 04

Смотрите: У жителя Черновицкой области изъяли партию сигарет стоимостью 2,7 млн грн, предназначенных для контрабанды в Румынию. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области пресечена попытка контрабанды в Румынию сигарет стоимостью 2,7 млн грн 05
В Черновицкой области пресечена попытка контрабанды в Румынию сигарет стоимостью 2,7 млн грн 06

Общая стоимость изъятых товаров превышает 2,7 млн грн.

В Черновицкой области пресечена попытка контрабанды в Румынию сигарет стоимостью 2,7 млн грн 07

Также смотрите: Партия табачных изделий стоимостью более 1 млн грн. изъята из незаконного оборота в Донецкой области. ФОТО

В Черновицкой области пресечена попытка контрабанды в Румынию сигарет стоимостью 2,7 млн грн 08
В Черновицкой области пресечена попытка контрабанды в Румынию сигарет стоимостью 2,7 млн грн 09

По данному факту в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 204 УК Украины.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100