Россия передала Польше материалы "чеченского дела" Мазура (Тополи)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Мазура, 22 ноября украинский консул должен ознакомиться с материалами дела.

"Должен консул завтра встретиться с прокурором окружным, ему дадут, я думаю, посмотреть эти документы. Я думаю, это те показания, которые выбиты из Николая Карпюка, Станислава Клыха, который сейчас лечится в психиатрической больнице после тех пыток. Еще свидетельства нескольких россиян, которые сидели в российских тюрьмах за уголовные преступления, а затем через 20 лет вспомнили, что еще и "в Чечне воевали". То есть это - надуманные показания, потому что, по тем материалам, я был командиром подразделения, где служил Арсений Яценюк, братья Тягнибоки, служили ребята, которые в то время были вообще детьми - нельзя воевать в три с половиной года", - сообщил активист.

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине.

13 ноября он вернулся в Украину.

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