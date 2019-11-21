Участники Вече "У нас є гідність!", состоявшегося 21 ноября в Киеве, озвучили 10 требований власти

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке общественный активист Андрей Левус.

Он отметил: "Сегодня на Вече Ми маємо гідність объявил требования Сопротивления Капитуляции к президенту В.Зеленскому, Верховной Раде, Кабинету Министров Украины

1. Никакого особого статуса для ОРДЛО! Нет - выборам на оккупированных территориях, нет - амнистии наемникам оккупационных войск РФ, нет - отведению ВСУ. Крым должен вернуться в Украину вместе с Донбассом.

2. Освободить от должностей главных агентов капитуляции А. Богдана, А. Ермака, Р. Трубу и других сивоха

3. Подготовка консолидированной претензии к России как государства агрессора. Усиление санкций Украина против России.

4. Жестко придерживаться курса Украины в НАТО.

5. Прекратить политическое преследование украинских военных, волонтеров и активистов-патриотов.

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6. Привлечь к ответственности коллаборационистов и реваншистов В. Медведчука, А. Портнова, С. Левочкина, Ю. Бойко, В. Рабиновича и других.

7. Устранить олигарха Коломойского от управления государством. С этого должна начаться реальная деолигархизация Украины.

8. Прекратить саботаж закона о государственном языке и обеспечить системную защиту украинского языка.

9. Упорядочить оборот земли только в интересах граждан Украины, национальной безопасности и украинской экономики.

10. Прекратить узурпацию власти, наступление на малый бизнес, самоуправление и уничтожения достижений Революции Достоинства.

Мы призываем прийти на акцию "Стража на Банковой" 8 декабря 19.00. Будем действовать".

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