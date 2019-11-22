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22.11.19 00:01

Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений, - Крищенко

Мероприятия приуроченные ко Дню Достоинства и Свободы в центре Киева, в которых взяло участие более 5 тыс. человек, на всех локациях прошли без нарушений, правоохранители не зафиксировали правонарушений.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева  в Фейсбуке.

"Никаких правонарушений не было. По нашим подсчетам, на вече находилось более 5 тыс. человек и к охране порядка было задействовано около 1 тыс. полицейских и нацгвардейцев. Традиционно работали полиция диалога, кинологи и взрывотехники. Все прошло спокойно", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По информации правоохранителей, наибольшее количество участников находилось на столичном Майдане Независимости, где проходило вече по случаю годовщины начала революции Достоинства.

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