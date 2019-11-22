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22.11.19 01:40

Во время похищения Вербицкого и Луценко координатор титушек 24 раза звонил теперешнему депутату от "Слуги народа" Литвиненко, - Игорь Луценко. ДОКУМЕНТ

Депутат от СН Сергей Литвиненко в дни похищения Луценко и Вербицкого 24 раза разговаривал по телефону с координатором титушек Щинкиным.

литвиненко,сергей

Информация об этом содержится в материалах уголовного производства об убийстве Юрия Вербицкого. Об этом написал своей странице в Фейсбуке Игорь Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Помните такого депутата Сергея Литвиненко, который попался на кнопкодавстве, и которого я тогда узнал как лицо, чья фамилия фигурирует в материалах уголовного производства в отношении моего похищения?

Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые, как говорят, до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба (Алексей Чеботарев). Чеба во время Майдана финансировал титушок, в частности, Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким", - написал Луценко.

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Согласно материалам производства, в период с 19 по 22 января 2014 года Литвиненко 24 раза беседовал по телефону со Щинкиным, которого Луценко называет "правой рукой Чебы по деликатным задачам".

"У меня нет сомнений, что в те кровавые ночи Литвиненко 24 раза общался с бандитами исключительно для того, чтобы отговорить их от нехороших дел!" - добавил Луценко.

Во время похищения Вербицкого и Луценко координатор титушек 24 раза звонил теперешнему депутату от Слуги народа Литвиненко, - Игорь Луценко 01
Во время похищения Вербицкого и Луценко координатор титушек 24 раза звонил теперешнему депутату от Слуги народа Литвиненко, - Игорь Луценко 02

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