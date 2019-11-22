Трое украинских воинов получили боевые травмы, еще один - легкие ранения на Донбассе. За сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб ОС (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, был зафиксирован огонь из ПТРК.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

- дважды вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- неподалеку от Невельского - из крупнокалиберных пулеметов.

- вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 2 вражеских обстрела:

- неподалеку от Шумов - из противотанкового ракетного комплекса;

- возле Кондрашовки-Новой - из подствольных гранатометов.

"Вчера, 21 ноября, в результате обстрелов, боевые травмы получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил", - сказано сообщении.

Позже в пресс-службе Минобороны уточнили, что помимо травмированных бойцов, в результате вражеских обстрелов легкие ранения получил еще один украинский воин.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.