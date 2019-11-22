Ни Европе, ни миру не интересны происходящие в Украине внутриполитические скандалы, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Кулеба заявил в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

Таким образом вице-премьер ответил на вопрос, влияют ли на отношения Украины и Европы последние скандалы в отечественной политике.

"Нам всем, конечно, хочется, чтобы люди в Европе просыпались с мыслью об Украине и ложились спать с ней, следили за нашими внутренними "разборками" и скандалами, но на самом деле такого нет. Есть узкий круг людей, которые ежедневно мониторит ситуацию в Украине, но большинство коллег, с которыми я работаю, мыслят большими категориями, большими перспективами отношений с Украиной", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уходить с ринга - это неправильно. Украинская делегация должна вернуться в ПАСЕ, - Кулеба

Он также отметил, что в Европе и в дальнейшем готовы поддерживать Украину в ее реформах и на пути евроинтеграции.

"Последний раз, когда я был в Брюсселе две недели назад, настроение (у партнеров Украины. – Ред.) было позитивное. Мы строили планы на будущее, как углублять интеграцию. Ни одной фразы о сворачивании (сотрудничества с нашей страной – Ред.), о развороте я не то что не слышал, я даже между строк не видел", - подчеркнул вице-премьер.