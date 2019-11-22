В Пентагоне обещают в ближайшие несколько недель перевести остаток военной помощи для Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спикер Пентагона сообщил "Голосу Америки".

На этой неделе четыре сенатора-демократа обратились с письмом к министру обороны США Марку Эсперу, выражая обеспокоенность недополучением Украиной всей суммы.

Это деньги, которые должны быть потрачены на критически важное военное оборудование, чтобы защитить Украину.

"Мы ассигновали эти деньги. Они должны быть израсходованы в течение прошлого финансового года, до 1 октября. Уже подходит к концу ноябрь, а деньги все еще не израсходованы", - сказал в интервью "Голосу Америки" один из авторов этого письма сенатор-демократ Дик Дурбин.

"Это деньги, которые должны быть потрачены на критически важное военное оборудование, чтобы защитить Украину. Сейчас мы говорим о 15-20% всех денег, которые все еще в Пентагоне. После всей этой публичности, трудно представить, что Администрация Трампа не дает эти деньги Украина".

Ранее Офис по менеджменту и бюджету заблокировал почти 400 млн долларов военной помощи Украине - факт, находится в центре расследования об импичменте, который ведут три комитета Палаты представителей Конгресса США. Из них 250 млн проходят через Пентагон, остальные - Государственный департамент США.

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Лора Купер, топ-чиновник Министерства обороны США, которая непосредственно занимается вопросами военной помощи Украине, объяснила, что после того, как 11 сентября была разблокирована военная помощь Украине, в Пентагоне безустанно работали, чтобы успеть предоставить эти деньги для помощи украинцам. Им удалось обеспечить выделение 86% этих средств до конца финансового года, сказала она в своем вступительном слове во время публичных слушаний перед тремя комитетами Палаты представителей в четверг.

"Это больше, чем мы сначала думали, нам удастся сделать", - сказала она.

Она пояснила, что благодаря положению в бюджетной резолюции, Пентагон сможет обеспечить выделение аналогичной неизрасходованных сумм позже и Украина получит всю помощь, которая была заложена в бюджет 2019-го года в рамках фонда Инициатива безопасности помощи Украине.

"Учитывая, насколько критически важны эти средства для усиления безопасности Украины и противостояния российской агрессии, я благодарю Конгресс за его инициативу", - сказала она.

Сенатор Дурбин сыграл ключевую роль в том, чтобы военная помощь США Украина была разблокирована 11 сентября этого года. Накануне снятия блокировки на военную помощь Украине он подготовил поправку, которая предлагала удержать часть финансирования административных расходов Минобороны США.

Он рассказал, что о блокировании военной помощи он узнал в начале сентября от сенатора-республиканца Рона Джонсона, который только что вернулся из Украины, и предложил свою помощь.

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"Он сказал: "Я не могу понять, почему мы удерживаем эти деньги от Украины. Украина нуждается в этих денег ". Я сказал: "Я помогу подготовить поправку, в которой говорится, что Администрация обязана предоставить эти деньги". Я подготовил поправку. Дал четко понять, что собираюсь ее предложить. И когда я должен был ее подать, мне сказали, что вечером Администрация Трампа разблокировала деньги. Итак средства, о которых шла речь, были разблокированы из-за ожидания моей поправки", - вспомнил он.

Тогда, говорит он, беспокойство относительно блокирования денег Украине выражали как демократы, так и республиканцы.

"Это была загадка для всех нас. Прошел год как мы проголосовали за выделение этих денег и мы все еще ждем, чтобы Администрация передала эти деньги. За несколько месяцев до того нам в Пентагоне сказали, что деньги будут выделены, но этого не произошло".

На слушаниях в четверг конгрессмен-республиканец Джон Ретклиф поинтересовался у одного из свидетелей, заместителя госсекретаря США Дэвида Гейла, не является задержка военной помощи Украине частью политики США "Америка превыше всего".

"И согласно ей, еще до того как появился обличитель, который сообщил о блокировании помощи Украине, президент выражал искреннее беспокойство о предоставлении иностранной помощи США. Можно согласиться с тем, что президент США пытался убедиться, что деньги американских налогоплательщиков тратят эффективно за пределами США?"

Гейл ответил, что это является одной из целей обзора зарубежной помощи.

Но мы это делаем, говорит Дурбин.

"Конечно, есть коррупция и мы хотим убедиться, что деньги американских налогоплательщиков, которые идут в Украину, не будут бесполезно потрачены или украдены. Мы требуем честности по расходованию этих средств. За несколько месяцев перед этим Министерства обороны показало нам свою готовность выделить эти деньги. Наше собственное правительство ответило на наше беспокойство о коррупции", - отмечает сенатор.

По его словам, в отличие от некоторых других стран, которые получают военную помощь США, Украина тратит деньги эффективно.

Соединенные Штаты предоставили более 1,6 миллиарда долларов безопасности помощи Украине с 2014 года, чтобы помочь защитить ее территориальную целостность, продолжать противостоять российской агрессии и двигаться в направлении совместимости с военными силами НАТО, сообщили в Пентагоне.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

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24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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