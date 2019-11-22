Поправку для сохранения дел Майдана проголосуют. Надо потерпеть до 3 декабря, - Арахамия

Он заверил, что его фракция поддержит требования адвоката семей Небесной Сотни Евгении Закревской, которая объявила голодовку из-за приостановки расследования дел Майдана. Об этом он заявил во время шоу Право на владу на 1+1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Я вам лично гарантирую, что позиция нашей фракции будет эту поправку проголосовать. Я думаю, поддержит весь зал", - сказал он.

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В то же время Арахамия добавил, что проголосовать за поправку не удастся до 3 декабря.

"До 3 декабря это по объективным причинам невозможно - люди работают в округах. Надо потерпеть до 3 декабря", - подытожил он.

Ранее Закревская объявила голодовку из-за приостановки расследования дел Майдана. Это случилось из-за того, что дела были переданы из Генпрокуратуры в ГБР, однако в законе пока отсутствую поправки, которые позволили б создать новое следственное управление в ГБР - и продолжить расследование.

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