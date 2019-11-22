Украина не позволяет России закрыть обсуждение вопроса Крыма в ОБСЕ, - постпред Цымбалюк

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время мероприятия на тему "Запрет мирных собраний как инструмент дискриминации в оккупированном Крыму", организованного Крымскотатарским ресурсным центром на полях Дополнительного совещания по человеческому измерению в штаб-квартире ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Крым забыт не будет, мы этого не позволим. И мы всегда рассматриваем вопрос Крыма рядом с Донбассом. Ситуация в Крыму обсуждается не только на тематических мероприятиях - мы поднимаем эту тему еженедельно во время заседания Постоянного совета ОБСЕ по пункту повестки дня, который называется "Продолжающаяся агрессия России против Украины и нелегальная оккупация Крыма". Для нас очень важно, чтобы при обсуждении ситуации в Украине страны-участницы не забывали о Крыме, чтобы не концентрировались только на Донбассе", - заявил Цымбалюк.

Во время заседания Постоянного совета в четверг, когда обсуждалось обеспечение свободы слова, украинская делегация также обратила внимание присутствующих на притеснения, которые совершает оккупационная власть в Крыму против журналистов и блогеров.

"Мы каждую неделю говорим о том, что российская оккупация и агрессия являются незаконными и привлекаем внимание к этому наших международных партнеров. И мы не одиноки в этом вопросе. Мы благодарны нашим партнерам, которые всегда нас поддерживают – это и США, и Канада, и Великобритания, весь ЕС в целом делает заявление, а также отдельные его страны-члены. В итоге мы не позволяем РФ закрыть обсуждение вопроса Крыма в ОБСЕ", - подчеркнул глава миссии Украины.

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Он также отметил, что РФ должна придерживаться международных требований и "не имеет права замещать своим законодательством действующее законодательство территории, которая временно оккупирована". В качестве прямого примера нарушения этой нормы международного права Цымбалюк привел недавнее неправомерное решение военного суда РФ относительно приговора шестерым крымским татарам - членам организации "Хизб ут-Тахрир", легальной в Украине, однако запрещенной в РФ.

Цымбалюк отметил, что ситуация с правами человека в Крыму, включая право на собрания, должна подвергаться интенсивному мониторингу со стороны международных организаций, в том числе СММ ОБСЕ.

"Нам нужно больше информации о ситуации с правами человека в Крыму. Мы надеемся, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая имеет мандат на всю территорию Украины, сделает дополнительные шаги в направлении осуществления мониторинга ситуации с правами человека в Крыму", - заявил дипломат.

Напомним, ранее стало известно, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону присудил от 7 до 19 лет колонии шестерым фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".