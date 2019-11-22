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22.11.19 09:22

Мы должны давить на Иванисова в Раде, чтобы он сдал мандат, это позиция фракции, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что нардеп Роман Иванисов, отбывавший наказание за изнасилование, должен сложить мандат.

руслан,иванисов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом он заявил в эфире программы "Право на власть".

"Мы должны в парламенте давить на Иванисова, чтобы он сдал мандат. Это мое мнение и это позиция нашей фракции", - сказал Арахамия.

Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из "Слуги народа".

Лидер парламентской фракции Давид Арахамия говорит, что Иванисов сможет вернуться в состав фракции, если докажет, что у него не было судимости.

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