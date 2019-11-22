На украинской таможне тестируют новую онлайн-систему жалоб, - Нефьодов

Об этом на своей странице в Facebook написал глава ведомства Максим Нефьодов, передает Цензор.НЕТ.

"Новой таможне - новая онлайн-система жалоб! https://cc.customs.gov.ua/ Пока что в тестовом режиме, поэтому извините, если что. Но план таков:

- До 5 рабочих дней на рассмотрение жалобы по работе Новой таможни;

- Попробуем отвечать по существу, человеческим языком;

- Вся коммуникация исключительно в электронной форме", - написал он.

Также Нефьодов отметил, что в каждом регионе будут выделены люди, которым будут перенаправляться жалобы.

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"На центральном уровне отслеживаем статистику и объективность ответа. Но сразу говорю - это инструмент реакции на проблемы, а не спама вроде "снизьте пошлины" или "расскажите, как импортировать белых медведей". На такое отвечать не будем. С декабря планируем интегрировать этот же интерфейс в общий Контактный Центр Кабмина, который строит Дмитрий Дубилет. Поехали!" - написал глава ведомства.

Напомним, ранее председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов назвал "войной" увольнение старых кадров с таможни.

"Это сложно и это вызов ... Это война, и мы к ней готовимся, вот готовим всю нормативную базу, после этого у нас есть целый план военный, я даже не хочу озвучивать в эфире, как мы будем избавляться от этих людей. Понятно, что большая часть из них пойдет в суд, поэтому мы готовим целые уровни защиты", - рассказал глава таможни.

Нефьодов уточнил, что 500 или чуть больше работников таможни не пойдут из старой структуры в новую, дедлайн этого - до конца года. А в течение 2020 году произойдет переаттестация работников ведомства.