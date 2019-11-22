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22.11.19 10:35

Зеленский на следующей неделе посетит с официальным визитом Литву и Эстонию

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе, 26 и 27 ноября с официальным визитом посетит Эстонскую и Литовскую Республики.

Зеленский на следующей неделе посетит с официальным визитом Литву и Эстонию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В рамках визита в Эстонию запланированы переговоры Главы государства с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером парламента Эстонии Хенни Пиллуаасом и Премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

Визит в Эстонию состоится 26 ноября.

Во время визита в Литовскую Республику запланировано проведение отдельных переговоров Главы государства с Президентом Литвы Гитанасом Науседой, спикером Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом и Премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

В Вильнюсе Президенты Украины и Литвы примут участие в работе Пятого двустороннего экономического форума.

Президент посетит Литву 27 ноября.

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