Зеленский на следующей неделе посетит с официальным визитом Литву и Эстонию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В рамках визита в Эстонию запланированы переговоры Главы государства с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером парламента Эстонии Хенни Пиллуаасом и Премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.
Визит в Эстонию состоится 26 ноября.
Во время визита в Литовскую Республику запланировано проведение отдельных переговоров Главы государства с Президентом Литвы Гитанасом Науседой, спикером Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом и Премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.
В Вильнюсе Президенты Украины и Литвы примут участие в работе Пятого двустороннего экономического форума.
Президент посетит Литву 27 ноября.