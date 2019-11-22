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22.11.19 10:47

В Бердянске штормовой ветер оборвал линию электропередачи: часть города без света

В результате штормового ветра в Бердянске произошел обрыв воздушной линии электропередачи. Часть жителей курортного города с 21 ноября дня осталась без света.

В Бердянске штормовой ветер оборвал линию электропередачи: часть города без света

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила пресс-секретарь Запорожьеоблэнерго Зореслава Цупренко.

"В результате неблагоприятных погодных условий - сильного ветра - произошло повреждение воздушной линии электропередачи. Часть Бердянска без энергоснабжения", - сообщили в облэнерго.

По словам Цупренко, если погодные условия позволят, то аварийные бригады сегодня возобновят подачу электроэнергии. Впрочем, по прогнозам синоптиков, в городе сохраняется штормовая погода, порывы ветра достигают 20 м/с.

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