Есть возможность ввести инклюзию уже в дошкольном образовании, - Новосад

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила в своем обращении к участникам форума "Обучение без препятствий: как сделать украинские школы инклюзивными" в пятницу в Киеве.

"Раннее вмешательство дает возможность ввести инклюзию уже в дошкольном образовании, и потом легче интегрировать детей с особыми образовательными потребностями в школьную систему образования", - сказала Новосад.

Она подчеркнула, что инклюзивное обучение и внедрение инклюзивного образования остается приоритетом для Минобразования и правительства.

Новосад добавила, что важным вопросом, над которым министерство намерено работать в 2020 году, это подготовка учителей и ассистентов, которые смогут на качественном уровне предоставлять услуги по инклюзивному образованию.

Раннее вмешательство - междисциплинарная семейно-центрированная система помощи детям раннего возраста с нарушениями развития и детям групп биологического и социального риска, направленная на улучшение развития ребенка и повышение качества жизни семьи.

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