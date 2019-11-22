"Николаевский бронетанковый завод" сегодня могут отключить от водоснабжения из-за долгов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Николаевводоканала" в Facebook.

"22 ноября запланировано отключение государственного предприятия "Николаевский бронетанковый завод" сумма долга которого составляет 234 377 гривен", - сказано в сообщении.

Отмечается, что между МКП "Николаевводоканал" и заводом был заключен договор реструктуризации, который не был выполнен в полном объеме. Кроме того, неоднократно вручались предупреждения о прекращении услуг.

"14 апреля заводом было предоставлено гарантийное письмо на оплату услуг водоснабжения и водоотведения, однако низкий уровень оплаты привел к накоплению долга", - сказано в сообщении.

"Как жители города несут ответственность по своим долгам, так и предприятия должны отвечать за свою работу", - добавили в пресс-службе "Николаевводоканала".

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Как сообщают "Николаевские новости", в начале сентября "Николаевский бронетанковый завод" обратился в концерн "Укроборонпром" с проблемой блокировки своих банковских счетов по обращению российского "Проминвестбанка" по договорам 2007-2008 годов. Арест счетов поставил под угрозу выполнение государственного оборонного заказа и выплату заработной платы на заводе. Чтобы решить ситуацию, в спешном порядке завод внесли в перечень стратегических объектов государственной собственности.

"Но отключение от воды уж тем более усложнит "выполнение государственного оборонного заказа в полной мере". На НБЗ пока воздерживаются от комментариев. А техника "Водоканала" уже готова к работе. Тем более "задвижка" находится за воротами Бронетанкового", - пишет издание.



