Голодовка Закревской не хайп, а позиция неравнодушного человека с высоким уровнем доверия, - Сенцов

Об этом он написал у себя в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я знаю Женю лично и уровень доверия к ней у меня очень высокий. Она честная, и уважаемый человек, которая отважно вела себя во времена революции, захвата Крыма и войны. Которая делает важное дело - ведет адвокацию в суде по расстрелу людей на Майдане", - отметил Сенцов.

По его словам, Недавно Закревская сообщила ему о том, что в разгар суда дело собираются передать из ГПУ в ГБР, но только папки томов, а не следователей, которые все пять лет были поглощены этой работой.

"Время истекло - дело передали в ГБР. Поправка, которая урегулировала б этот вопрос, так и не была принята. И Женя запустила новые часы - объявила голодовку... Это не жест и не хайп, это позиция неравнодушного человека. И мы все должны ее поддержать - не в отказе от пищи, а в этом требовании, чтобы президент, правительство и парламент нас услышали", - резюмировал Сенцов.

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Напомним, адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку. Она будет голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование. С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.