Российская Федерация формирует в оккупированном Крыму советских граждан, - Кориневич

Об этом в интервью lb.ua заявил представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, передает Цензор.НЕТ.

"Фактически образования на украинском языке в Крыму уже нет, а количество школьников, обучающихся на крымскотатарском, уменьшается. Даже праздники в детском саду или в младшей школе обязательно содержат элементы "русского мира". Российская Федерация формирует в Крыму советских граждан, имеющих паспорт с орлом, которые знают свой язык, но не идентифицируют себя со своей нацией, не знают традиции, культуру, историю. Безусловно, Украина может противодействовать этому. Мы планируем способствовать развитию крымскотатарских образовательно-культурных центров на подконтрольной Украине территории. Очень много крымских татар вывезли своих детей из Крыма. И важно поддерживать для них ощущение дома. Таким образом, мы будем воспитывать молодежь, на которую можно будет опираться, и которая может вернуть Крым", - рассказал он.

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"Мы должны создать на материковой части Украины условия, при которых будут подрастать граждане Украины с национальной и гражданской идентичности. Будем пытаться как-то привлекать к этому тех, кто проживает на временно оккупированной территории", - отметил он.

Вместе с тем, по его данным лишь 256 абитуриентов из оккупированного Крыма в этом году поступили в украинские высшие учебные заведения.

"Будет создана рабочая группа по образовательным вопросам для жителей временно оккупированных территорий. Там будут и представители Минобразования, и Министерства временно оккупированных территорий. Вариантов ответа может быть несколько, но один из ключевых - надо расширить географию вузов по программе "Крым-Украина". Я очень люблю юг Украины, но мы не можем замкнуться на одном регионе. Если получится расширить эту географию, то, думаю, нам удастся повысить количество абитуриентов", - добавил Кориневич.