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22.11.19 11:57

Россия вышла из Женевской конвенции по защите гражданского населения при вооруженных конфликтах

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым РФ вышла из Женевской конвенции по защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов.

Россия вышла из Женевской конвенции по защите гражданского населения при вооруженных конфликтах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.ua.

Документ называется "Об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I)".

"Отозвать заявление, которое было сделано СССР при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 1), принятого в Женеве 8 июня 1977 года, в соответствии с пунктом 2 статьи 90 названого Протокола 1", - говорится в 1 статье документа, который утвердила Госдума РФ 24 октября 2019 года и одобрил Совет Федераций РФ 6 ноября 2019 года.

"Признать не действующим на территории РФ пункт 1 постановления Верховного Совета СССР от 4 августа 1989 года "О ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 1) и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 2) (Ведомости Съезда народных депутатов ВС СССР, 1989 года) в части, касающейся заявления, которое было сделано СССР при ратификации Протокола 1", - говорится в статье 2 документа.

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В октябре Генсек ООН Антониу Гутерриш представил доклад, которым ООН признает нарушения Россией Женевских конвенций, которая сознательно переселяет людей с материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию оккупированного полуострова.

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