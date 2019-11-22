Россия вышла из Женевской конвенции по защите гражданского населения при вооруженных конфликтах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.ua.

Документ называется "Об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I)".

"Отозвать заявление, которое было сделано СССР при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 1), принятого в Женеве 8 июня 1977 года, в соответствии с пунктом 2 статьи 90 названого Протокола 1", - говорится в 1 статье документа, который утвердила Госдума РФ 24 октября 2019 года и одобрил Совет Федераций РФ 6 ноября 2019 года.

"Признать не действующим на территории РФ пункт 1 постановления Верховного Совета СССР от 4 августа 1989 года "О ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 1) и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 2) (Ведомости Съезда народных депутатов ВС СССР, 1989 года) в части, касающейся заявления, которое было сделано СССР при ратификации Протокола 1", - говорится в статье 2 документа.

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