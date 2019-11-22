Глава Аграрного фонда вошел в топ-25 CEO Украины - и был отстранен в этот же день

В тот же день, Кабинет министров отстранил его от выполнения обязанностей для того, чтобы ликвидировать госкомпанию.

Так, в 2018-ом году ПАО "Аграрный фонд" суммарно принес в бюджет 1,63 млрд грн, из которых 71 млн грн – дивиденды. Активы гострейдера выросли на 22,5% в 2018-ом и на 17,6% годом ранее.

При этом Агарный фонд является стратегическим аграрным предприятием, специализирующемся на кредитовании аграриев удобрениями по зерновым форвардам. В частности, удельный вес Аграрного фонда в кредитовании посевной за 2016-2018 гг. составлял от 30% до 50%.

Источник: ПАО "Аграрный Фонд"

Напомним, ранее Министр экономики – Тимофей Милованов объяснил, что уволил Андрея Радченка, так как компания не нуждается в развитии, а должна быть ликвидирована.

Временно исполняющим обязанности ПАО "Аграрный фонд" назначен Иван Барышев, уволенный в 2015-ом из того же Аграрного фонда за организацию убыточной сделки на $112,5 млн по кредитованию компании "Ukrlandfarming"

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