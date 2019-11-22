В плену в России и оккупированном Крыму находятся 115 граждан Украины, - Денисова

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в социальной сети Facebook, об этом она заявила на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия в Украине Анкой Фельдгузен, передает Цензор.НЕТ.

"Детально обсудили пути сотрудничества по освобождению 115 граждан Украины, находящихся в плену на территории РФ и временно оккупированного Крыма", - сообщила Денисова.

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Как отметила омбудсмен, на встрече с немецким послом была выражена надежда, что "после встречи в "нормандском формате", где этот вопрос является приоритетным, процесс взаимного освобождения будет ускорен".

Также Денисова обратила внимание на случаи незаконного посещения официальными лицами Германии временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей и временно оккупированного Крыма.

"В качестве примера проинформировала о визите 16 октября 2019 года депутата ландтага Берлина от партии "Альтернатива от Германии" Гунара Линдемана на временно оккупированные территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Указала на то, что такие действия могут ослабить позиции Украины и Германии в общей борьбе за возвращение наших территории и граждан", - заявила Денисова.

Кроме того, были обсуждены вопросы будущего сотрудничества и организации совместных проектов Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Посольства Федеративной Республики Германии в Украине в сфере прав человека.

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В то же время, омбудсмен отметила важную роль Германии и лично Ангелы Меркель в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поблагодарила за содействие нашей стране в противодействии агрессии Российской Федерации и призвала продолжать давление на страну-агрессора.