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22.11.19 12:42

Кулеба сегодня проведет ряд двусторонних встреч в Литве, в том числе с президентом Науседой

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сегодня, 22 ноября, проведет несколько двусторонних встреч и примет участие в коммеморативных мероприятиях в Литве.

Кулеба сегодня проведет ряд двусторонних встреч в Литве, в том числе с президентом Науседой

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Кулеба находится в Литве с рабочим визитом.

Отмечается, что, в частности, запланированы встречи с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, спикером Сеймаса Литвы Викторасом Пранцкетисом. Также Кулеба посетит Центр передового опыта НАТО по вопросам энергетической безопасности и Национальный центр кибернетической безопасности при Министерстве обороны Литвы.

"Сегодня в Литве особый день. В Вильнюсском кафедральном соборе Св. Станислава и Св. Владислава, который является важнейшим католическим храмом в Литве, сегодня состоится церемония перезахоронения останков лидеров "Январского восстания" 1863-1864 гг. (…) После участия в церемонии Дмитрий Кулеба вместе с другими главами делегаций встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а также с главным внешнеполитическим советником президента Литвы Астой Скайсгирите", - говорится в сообщении.

Кроме того, вечером Кулеба примет участие в коммеморативном мероприятии, посвященном памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 гг.

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