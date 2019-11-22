"Десятки случаев", - Корниенко рассказал, сколько раз нардепам предлагали взятки

Об этом заявил глава партии СН Александр Корниенко в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Десятки случаев", - отметил Корниенко, отвечая на вопрос, сколько было случаев предложения взяток нардепам от СН.

Отвечая на вопрос, сколько раз депутаты от "Слуги народа" брали деньги, Корниенко сказал: "Если бы у нас была такая информация, процессуально подтвержденная, то эти депутаты ходили бы на допросы в НАБУ".

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"Роль скандалов преувеличена. Они имеют медийный и хайповый момент, но в действительности фракция голосует за принципиальные вещи. Если бы у нас было большое противостояние, война во фракции, то мы бы никогда не проголосовали за рынок земли и за госбюджет своими голосами. Сигнальные голосования показывают, что эти разборки и хайп могут быть, много чего происходит внутри групп и в зале, но мы с Давидом [Арахамией, главой фракции СН] и с заместителями пытаемся искать компромисс. Если надо - собираем людей и даже останавливаем работу Рады. Главное, - принимать реформаторские изменения, которые мы обещали людям. Микроклимат или кто кого любит или не любит - второстепенные вопросы", - добавил Корниенко.

Напоминаем, ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".