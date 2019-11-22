На закупку лекарств в 2020 году в Госбюджете заложены 9,77 млрд грн, - Скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в Житомире во время пресс-конференции рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"В следующем году в бюджете 9 млрд 770 млн гривен выделено на централизованную закупку лекарств. В этом году это было 6,6 млрд. Это значительное увеличение для того, чтобы мы имели возможность закупить лекарства в соответствии с заявками регионов. На большинство тяжелых заболеваний мы можем закупить 100% от потребности", - сообщила Скалецкая.

По ее словам, в следующем году возможности закупки медпрепаратов будут расширены благодаря центральной закупочной организации. Она будет предоставлять услуги как для центральных закупочных программ, так и для больниц.

Также в следующем году программу "Доступные лекарства" расширят и вдвое увеличат сумму на ее финансирование.

"В 2020 году расширится программа "Доступные лекарства", в финансовом плане ее сумма увеличена вдвое, а также с 1 апреля в перечень будут включены инсулины. В регионах есть недостаток средств на приобретение инсулинов, а в следующем году ее не будет", - сообщила Скалецкая.

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