Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.11.19 12:58

Зеленский назначил Габинета главой Хмельницкой ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский своим назначил Дмитрия Габинета главой Хмельницкой областной государственной администрации.

Зеленский назначил Габинета главой Хмельницкой ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №864/2019 был опубликован сегодня на сайте главы государства.

"Назначить Габинета Дмитрия Анатольевича председателем Хмельницкой областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

Другим указом №863/2019 Зеленский освободил Владимира Кальниченко от временного исполнения обязанностей главы Хмельницкой облгосадминистрации.

В 2013 году Габинет получил степень кандидата юридических наук. С 2014 года является председателем общественной организации "Форпост Народовластие", а с 2017 года - Хмельницкого информационно-консультационного центра UMCS.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский изменил состав Комиссии при президенте по помилованию

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100