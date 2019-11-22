Утром бойцы ВСУ открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы вблизи Тарамчука, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на луганском направлении с 9:30 утра противник из ручных противотанковых гранатометов 20 минут вел огонь по позициям подразделений Объединенных сил недалеко от населенного пункта Шумы.

В 11:20 оккупанты начали из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреливать опорные пункты украинских войск в районе Причепиловки.

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На донецком направлении на вражеский обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия с 6:30 пришлось отвечать военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи вблизи Тарамчук.

"Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - сказано в сообщении.