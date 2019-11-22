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22.11.19 14:00

94-летний узник Освенцима Малицкий сидит без отопления в Харьковской квартире, - журналистка Малицкая

Игорь Малицкий - профессор, бывший узник четырех нацистских концлагерей, почетный гражданин Харькова живет в Харьковской пятиэтажке, где до сих пор не включили отопление.

94-летний узник Освенцима Малицкий сидит без отопления в Харьковской квартире, - журналистка Малицкая

Как информирует Цензор.НЕТ, о ситуации с отопление в квартире своего дедушки в сети Facebook сообщает журналистка Алиса Малицкая.

Игорь Федорович Малицкий - узник четырех нацистских концлагерей. На церемонию в честь освобождения Освенцима он надел желто-синюю ленточку. 

"В свои 94 года он очень активно работает и сегодня возвращается из Польши, где посетил тот самый Аушвиц и рассказывал о том, как важно бороться с нацизмом. Возвращается в Харьков в квартиру без отопления. В Харькове сегодня -6 (а по ощущениям -13), а пятиэтажный дом на улице Тобольска до сих пор стоит без отопления! Может, он не туда ездил рассказывать о нацизме?", - отмечает журналистка.

По словам Малицкой, в Харькове дедушку очень любят. Особенно любят приглашать на всевозможные торжества.

"Может и сегодня кто-то из городских властей хочет торжественно пожать ему руку в холодной квартире? Геннадий Кернес, прогнозы? Потому что синоптики обещают зиму и она уже пришла", - заявила Малицкая.

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94-летний узник Освенцима Малицкий сидит без отопления в Харьковской квартире, - журналистка Малицкая 01

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