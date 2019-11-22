В районе проведения ООС впервые начали вакцинировать военнослужащих от гриппа, - Генштаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритс в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что в вооруженных силах Украины подобная практика проводится впервые.

"Ежегодно в Украине регистрируется около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых - грипп и ОРВИ. По данным прошлого эпидсезона в нашей стране было зафиксировано 7 летальных случаев вследствие гриппа. Ни один из пациентов не был привит против этой болезни. Ежегодная вакцинации - самое действенное средство для профилактики гриппа. Вакцина не влияет негативно на иммунитет человека, а меняет его и заставляет работать более активно и продуктивно", - сообщил первый заместитель начальника Главного военно-медицинского управления полковник медицинской службы Андрей Галушка.

Среди преимуществ вакцинации он назвал уменьшение на 60% вероятности тяжелого течения заболевания и осложнений, уменьшение на 80% вероятности смертельных случаев, уменьшение частоты госпитализации на 50%.

Также Галушка сообщил, что в этом году в Украине будут доступны две вакцины против гриппа "Ваксигрип Тетра" (производитель "Санофи Пастер, Франция) и "Джис Флю"("Грин Кросс Корпорейшн", Южная Корея) - обе качественные и безопасные.

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"Качество вакцин, которые ввозят в страну, проверяет Гослекслужба Украины и Лаборатория по контролю качества медицинских иммунобиологических препаратов Государственного экспертного центра. Вакцину "Ваксигрип Тетра" можно применять для прививки детей от 3 лет, а "Джис Флю" от 6 месяцев", - сказал он.

По словам Галушки, первоочередной прививке гриппом подлежат военнослужащие, которые относятся к группе риска, а именно: личный состав военных учебных заведений (преподаватели, курсанты лицеисты) медицинские работники; личный состав, проходящий военную службу на командных пунктах и ​​пунктах боевого управления; военнослужащие, занимающие должности, связанные с длительным пребыванием в закрытых помещениях и те, кто запланирован к ротации в район проведения ООС.

"Вакцинацию против гриппа лучше проводить за 3-4 недели до начала эпидемического сезона для того чтобы образовались иммунитет и достаточное количество защитных антител. Для этого нужно примерно 2 недели. Сейчас именно в эти дни есть хорошая возможность провакцинироваться ради сохранения здоровья. Вакцинация является самым надежным методом профилактики гриппа и предупреждения тяжелых осложнений болезни. Одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов.

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Прививки личному составу проводятся только после тщательного медицинской осмотра специалистами. Проведенным прививок привлекаются медицинские работники, прошедшие специальную и профильную подготовку в Украинской военно-медицинской академии и обладают правилами организации и проведения прививок, а также навыками оказания неотложной медицинской помощи в случае возникновения поствакцинальных осложнений", - сообщил он и добавил, что недавно были разработали специальные QR-коды для того, чтобы военнослужащие в любое время могли иметь доступ к любым темам медицины, здоровья и профилактики.

"Теперь с помощью смартфона военнослужащие ВСУ смогут отсканировать соответствующий QR-код и сразу перейти к скачиванию (в формате РDF) методических рекомендаций, боевых листов, пособий, образцов информационных игральных карт и других материалов с различным тематикам", - уточнил он.