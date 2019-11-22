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22.11.19 14:44

ГУИС огласила тендер под конкретного поставщика, сумма которого превысила реальную ожидаемую стоимость на 108 млн, - Федоров

Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы огласил тендер на закупку медсистем на сумму 115,735 млн гривен, условия которого были выписаны под конкретного поставщика.

ГУИС огласила тендер под конкретного поставщика, сумма которого превысила реальную ожидаемую стоимость на 108 млн, - Федоров

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в тендере одновременно присутствуют 5 не связанных между собой предметов закупки, а по требованиям понятно, что технические характеристики на медицинскую систему написаны под одного разработчика - МИС (Медицинская информационная система)

"Нарушение Закона Украины "О публичных закупках" как на ладони. Различные предметы закупок ограничивают круг возможных участников тендера, а это является нарушением ст. 3, ч. 3 ст. 5 и ч. 4 ст. 22 закона. Однако не допустить сторонних поставщиков к своим тендерам и положить в карман 115 млн грн оказалось не таким уж и легким делом, поскольку ожидаемая стоимость тендера теперь составляет 6,933 млн грн", - написал Федоров.

Он также сообщил о создании команды специалистов, которая будет ежедневно заниматься глубоким мониторингом и анализом закупок в сфере IT.

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ГУИС огласила тендер под конкретного поставщика, сумма которого превысила реальную ожидаемую стоимость на 108 млн, - Федоров 01

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