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22.11.19 15:02

114 производств по делам Майдана были направлены в органы досудебного расследования, - ГПУ

В связи с окончанием срока полномочий досудебного расследования органами прокуратуры 114 производств о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 гг., будут направлены в органы досудебного расследования.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

При этом прокуроры специально созданного департамента процессуального руководства в этих процессах смогут проводить неотложные процессуальные действия для расследования, пока не завершится передача материалов дел в соответствующие органы.

Таким образом, в Государственное бюро расследований, в котором уже создали специальное следственное подразделение для расследования преступлений, связанных с событиями на Майдане в 2013-2014 гг., отойдет 50 производств, еще 43 - в Национальное антикоррупционное бюро. Остальные производств будут переданы - в органы Национальной полиции, СБУ и Государственной налоговой службы.

Напомним, ранее заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак сообщил, что 46 человек получили обвинительные приговоры по делам Майдана, 300 лицам ГПУ сообщила о подозрении.

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