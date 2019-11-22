Депутаты местных советов Киевщины требуют от нардепов-мажоритарщиков сложить мандат из-за голосования по рынку земли. ДОКУМЕНТ

Соответсвующие решения они приняли во время созыва сессий данных органов местной власти.

Так Ирпенский городской совет согласно статье 26 закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", просит продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, обратиться к нардепу от 95 округа для получения информации общественного мнения о продлении моратория, а также решили обратиться и президенту, Раде и Кабмину для обсуждения данного вопроса с общественностью.

"Уже 17 лет вопрос снятия моратория на продажу земли является камнем преткновения в украинской политике. Внедрение полноценного рынка земли на сегодняшний день с требованием к Украине от международных кредиторов. Однако, учитывая боевые действия на востоке Украины, при открытии рынка земли есть риск потери территорий. Таким образом, наша страна в нынешних условиях не готова к рынку земли ни в организационном, ни в правовом, ни в экономическом смысле", - говорится в обращении.





Депутаты горсовета считают, что "земля может стать заложницей спекулятивных действий, в результате которых будет сорвано слаженную работу агропромышленного комплекса что может повлиять на продовольственную безопасность и привести к дестабилизации в Украине".

В обращении к нардепу от "Слуги народа" Александру Горобцу депутаты горсовета заявили, что "вы продали украинских фермеров в пользу иностранцев".





"В то время, когда в стране идет война, когда наши воины защищают нашу землю ценой своей крови и жизни, вы решили подло ее продать. Мы расцениваем это как преступление перед украинским народом, как государственную измену. Народовластие, так народовластие! Мы убеждены, что вы, как депутат, за которого избиратели голосовали лично, должны нести личную ответственность за ваши позорные голосования. Мы выражаем вам недоверие и требуем от вас добровольно сложить мандат, который мы вам, ваши избиратели, оказали", - говорится в обращении.

Также 21 ноября 2019 года депутаты Обуховского районного совета Киевской области приняли обращение, в котором выразили недоверие народному депутату Украины Александру Дубинскому из-за его голосования за законопроект по рінку земли.

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Инициатор обращения - депутат райсовета - Алексей Новохатько заявил, что Дубинский "неоднократно публично заявлял о не поддержке законопроекта, который несет угрозу территориальной целостности Украины", но "все равно что-то его убедило сделать по-другому". "Поэтому я предлагаю депутатам Обуховского районного совета выразить недоверие Дубинскому Александру… Настало время начать процедуру его фактического отзыва из депутатства, к сожалению, насколько мне известно, эта процедура в законодательстве не отображается, но когда соответствующие законодательные инициативы будут утверждены мы запустим механизм отзыва данного депутата с занимаемой должности. Это суть данного обращения, прошу депутатов поддержать", – заявил Новохатько.

В итоге было принято решение о недоверии народному депутату Александру Дубинскому депутатами Обуховского районного совета.

Напоминаем, Верховная Рада Украины в среду, 13 ноября, приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько внефракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.

Накануне президент Владимир Зеленский заверял, что землю в Украине смогут покупать только украинские граждане. Иностранцы смогут покупать земельные участки только в случае, если об этом украинцы проголосуют на всеукраинском референдуме.