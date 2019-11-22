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22.11.19 15:24

СБУ задержала на Волыни полицейского, который требовал $3 тыс. за закрытие материалов дела. ФОТО

Сотрудники спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Волынской области задержали полицейского, который требовал 3000 долл. за ненапрвлення в органы досудебного следствия материалам дела.

СБУ задержала на Волыни полицейского, который требовал $3 тыс. за закрытие материалов дела. ФОТО

Об этом ообщает Цензор.НЕТ 

"21.11.2019 года, сотрудниками спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Волынской области совместно со следователями ТУ ГБР, расположенного в г.. Львове,под процессуальным руководством прокуратуры, задокументирован факт вымогательства и получения от гражданина Украины неправомерной выгоды в размере 3000 долл . США оперативным сотрудником Волынского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины по ненаправлению в органы предварительного расследования материалов относительно якобы противоправной деятельности по майнингу криптовалюты и распространению вредоносного программного обеспечения", - отметил источник в СБУ.

Отмечается, что сотрудника полиции задержали непосредственно при получении взятки.

"В результате принятых мер сотрудник полиции задержан на горячем при получении 3000 долл. США. Задержание осуществлялось на территории ГУ ЧП в Волынской области. Следственные действия продолжаются ", - говорится в сообщении.

Добавим, что указанный сотрудник внутренней безопасности, в соответствии со своими функциональными обязанностями, должен был противодействовать проявлениям коррупции в подразделении киберполиции, сотрудники которого и осуществляют противодействие такого рода правонарушениям.

СБУ задержала на Волыни полицейского, который требовал $3 тыс. за закрытие материалов дела 01

СБУ задержала на Волыни полицейского, который требовал $3 тыс. за закрытие материалов дела 02

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