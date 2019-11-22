Минздрав анонсировал введение обязательного страхования ответственности врачей, - Скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"На стадии законопроекта: обязательное страхование ответственности. Это тот инструмент, который защищает врача от необоснованных обвинений... предоставляет пациентам возможность быть защищенным, если вдруг возникает ситуация. Это та вещь, которая больше будет способствовать нормальному общению без обвинений", - рассказала Скалецкая.

Министр отметила, что после 2014 года, после отмены санитарной службы, так и не удалось создать новую модернизированую систему. Поэтому возникает очень много вопросов, кто и в каких ситуациях несет ответственность, кто и какое принимает решение в эпидемических обострениях.

"На сегодня мы уже готовим ответ на эти вопросы, как системы общественного здоровья - ее развитие. Система профилактических мер, конечно: одной из первых является вакцинация, и очень хорошо, что у нас регионы активно включились в этот процесс, поднимают важность и ускоряют количество вакцинированных и уровень вакцинации. Но этого недостаточно, и точно мы будем больше работать", - добавила министр.

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