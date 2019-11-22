Организаторы фиктивных филиалов "Tesla Motors Inc" в Украине, которые обманули клиентов на 12 млн грн, пойдут под суд, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

По версии следствия, указанные лица в период с 2017 по 2019 год создали в Украине ряд компаний-псевдо представительств американской компании "Tesla Motors Inc", использовав при этом схожие названия. Кроме того, подозреваемые разместили на своем интернет-ресурсе информацию о продаже ценных бумаг корпорации "Tesla", а также автомобилей этой марки.

В действительности никакого отношения к деятельности корпорации подозреваемые не имели, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не получали и сделок с ценными бумагами не совершали. Все денежные средства, полученные от потенциальных инвесторов, указанные лица присваивали.

За период реализации мошеннической схемы подозреваемые обманули 25 потерпевших на сумму более 12 млн гривен.

На данный момент подозреваемым объявлено о завершении досудебного расследования, в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины. После ознакомления с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд.

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