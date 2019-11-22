Я вынесу на заседание Кабмина представление об увольнении Клитиной с должности замминистра, - Криклий. ВИДЕО

Об этом говорится в видеообращении чиновника, передает Цензор.НЕТ.

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"Я как министр инфраструктуры принимаю решение: на следующий Кабмин внесу представление относительно увольнения заместителя министра по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной", - сказал он

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Глава Министерства обратился к правоохранительным органам проверить изложенную информацию в одном из Telegram-каналов о возможной коррупции в "Укрзализныце", о деятельности проектного офиса "Совместно" и тому подобное.

"Я имел по результатам возвращения Александры Клитиной из командировки, в которой она была с народными депутатами в Нидерландах, откровенный разговор. Я озвучил свою позицию, что у меня есть основания для того, чтобы считать, что она не совсем нормально как член команды себя повела. Еще раз повторюсь – это никоим образом не касается тех сексистских упреков, которые были в инфопространстве, потому что это просто опасно, если мы будем реагировать на такие вещи. Поэтому, когда я предложил ей по собственному желанию уйти с должности, госпожа Клитина дала понять, что она хочет начинать собственную политическую карьеру, хочет воспользоваться этой ситуацией и собственно тем фоном и хайпом, который создан вокруг этой ситуации, будет его использовать для того, чтобы бороться за эту должность", - сообщил Криклий.

Министр считает, что его заместительница должна была обратиться к правоохранительных органов в случае подозрений в коррупции.ъ

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"Напоминаю, если есть замечания к главе Министерства инфраструктуры, то есть ко мне, то необходимо было сделать соответствующие обращение в правоохранительные органы. Собственно я не совсем понимаю, как возможно работать в команде с таким министром, к которому есть замечания. Поэтому заместитель, логично было бы предположить, увольняется по собственному желанию, а не пробует через чатики с господином "Джокером" стать министром", - заявил Криклий.

Напомним, что в переписке с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной анонимный пранкер спросил, сможет ли она "потянуть министерство", потому что "Владом не доволен Вова". Клитина ответила, что смогла бы и раскритиковала министра Криклия за то, что он "приблизил к себе [госсекретаря МИУ] Галущака", который "еще китайский экспресс разворовывал при Яныке". Она также заявила, будто бы Криклий отодвинул ее от "Укрзализныци", так как "они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы".

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность. Вместе с тем, правозащитники заявили, что Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель.