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22.11.19 16:15

Я не буду сама подавать в отставку, - замминистра инфраструктуры Клитина

Замглавы Мининфраструктуры Александра Клитина заявила о том, что сама не будет подавать в отставку в свете разгоревшегося скандала.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявила во время брифинга. 

Клитина заявила: "Разговоры о постели - обычный лживый черный пиар".

Она заявила, что сначала хотела игнорировать этот скандал, но потом передумала. 

Она заявила о том, что оказалась подавать в отставку.

Клитина подчеркнула, что "поддерживает политику министра и политику президента".

Также она заявила о том, что все разговоры о ее назначении "являются нечестной манипуляцией". Она отметила, что этот разговор исчез с ее телефона и она  подозревает хакеров. 

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 Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность. Вместе с тем, правозащитники заявили, что Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель.

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