Законопроект о рынке земли в целом Рада будет рассматривать со 2 или 16 декабря. Есть такой план, - Корниенко

Такое мнение первый заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко выразил в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.
На вопрос о том, когда в целом будет проголосован законопроект о рынке земли, политик ответил: "В зависимости от того, как комитет успеет внести все поправки. Это может быть либо со 2 декабря, или 16 декабря. Есть такой план. Будем смотреть".
В то же время, говоря о том, когда может состояться референдум относительно рынка земли, Корниенко отметил: "Сначала нужно принять пакет законов о народовластии. Поэтому - примерно январь-февраль следующего года. Тогда запланируем".