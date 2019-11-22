Я буду подавать в суд на публикаторов разговоров, - Клитина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время брифинга.

"Я намерена в суде добиться опровержения этой информации и моральной компенсации", - сказала она во время брифинга в Киеве в пятницу.

При этом она отказалась комментировать диалог с пранкером "Джокером".

Клитина сказала, что пока не знает всех, против кого подавать иски, однако среди них точно будет нардеп Антон Поляков, исключенный из "Слуги народа".

"Мои юристы разбираются, мы подадим запрос в Верховную Раду, чтобы узнать, кто в то время был в командировке и сплетничал. Распространил (аудиозаписи телефонного разговора) Антон Поляков – вот понятно, с кем судиться", – поделилась планами замминистра.

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность. Вместе с тем, правозащитники заявили, что Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель.