Был чемпионом по "против", "воздержался" и "не голосовал", - Корниенко о причине исключения из фракции Полякова

Об этом заявил глава партии СН Александр Корниенко в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Грантовые проекты рисуют диаграммы (голосований большинства. - Ред.), однако они касаются всех голосований. А у нас есть сигнальные голосования по 60 законопроектам. Поляков в них - чемпион по "против", "воздержался" и "не голосовал". Так себе может вести депутат, строящий собственную политическую карьеру. А вот член фракции должен вести себя более конструктивно", - заявил Корниенко.

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Напомним, 15 ноября стало известно, что нардепов Скороход и Полякова исключают из фракции "Слуга народа".

Что касается Полякова, ранее он проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.