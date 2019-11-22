Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.11.19 17:16

Десятки дней комы: раненный на Донбассе 22-летний боец Елизар пришел в сознание

В Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова пришел в сознание 22-летний военнослужащий Елизар, который получил проникающее черепно-мозговое ранение в поселке Зайцево на Донбассе. Боец находился в коме десятки дней.

Об этом сообщил в Facebook главврач медучреждения Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

"Нейрохирурги под руководством Андрея Сирко бросили вызов смерти. Провели операцию с удалением осколков, разрушено 20% мозга. Десятки дней кома. Месяц тело без малейших движений. Свет рассеял тьму – Елизар пришел в сознание. Появилась динамика, речь, желание жить. Потом реабилитация в госпитале", – отметил он.

При этом врач сообщил, что дефект черепа парня накрыли специальной пластиной, которая "позволит полноценно жить".

"Его мечта - познакомиться с девушкой после выписки с Мечникова. Радость переполняет душу", - добавил Рыженко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Винницкие военные музыканты помогли собрать деньги на лечение онкобольной девочки. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100