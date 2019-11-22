Отмена госмонополии на производство спирта только увеличит объемы черного рынка, – эксперт

Об этом на своей странице в Facebook написал доцент кафедры уголовного права и криминологии Университета государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин.

Эксперт добавил, что принятый парламентом в первом чтении законопроект №2300 об отмене государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, требует внесения существенных поправок, ведь не предусматривает действенных механизмов контроля за объемами продукции и внедрения справедливого налогообложения для частных производителей спирта.

"Нужно понимать, что отмена государственной монополии на производство спирта не означает автоматическое исчезновения черного рынка. Наоборот, без жесткого контроля частные производители спирта только увеличат его объемы. Поэтому, принимая закон во втором чтении, власть обязана разработать действенные механизмы контроля за объемами продукции и усилить ответственность за производство фальсификата. Кроме того, учитывая огромную рентабельность такой деятельности, следует разработать систему справедливого налогообложения частных производителей. Это точно даст больший эффект для бюджета, чем дополнительные налоги с ФЛП", – объяснил он.

Кроме того, Гмырин выразил сомнение, на счет возможности нового Кабмина приватизировать ГП "Укрспирт", ведь, как и все предыдущие Правительства, столкнется с лобби теневых дельцов, зарабатывающих миллиарды на госпредприятии.

"Следует отметить, что это уже не первая попытка приватизировать "Укрспирт". Фактически каждый новый министр начинал с этого. Но дальше деклараций дело не заходило. Как только процесс начинался, включалось мощное лобби, ведь суммы теневых доходов дельцов, которые зарабатывают на госпредприятии исчисляются в миллиардах", – добавил Гмырин.

Ранее, Гмырин отмечал, что государство должно установить партнерские отношения с гражданами и бизнесом путем введения нулевой декларации и налоговой амнистии.

Также по его словам, наибольшие угрозы для налоговой системы Украины – теневая экономика и коррупция, именно поэтому необходимо осуществить масштабную налоговую реформу законодательства и правоохранительных органов, которые должны расследовать финансовые преступления.

21 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект №2300 относительно либерализации деятельности в сфере производства этилового спирта.