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22.11.19 17:44

Авария турецкого самолета в Одессе: аэропорт отменил рейсы до 22:00

Международный аэропорт "Одесса" из-за поломки на взлетно-посадочной полосе турецкого самолета, следовавшего из Стамбула в Одессу 21 ноября, приостановил воздушное движение до 22:00 пятницы.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В сообщении аэропорта пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло.

Как сообщили в аэропорту, причиной аварийной посадки стали метеоусловия. "Самолет приземлился, но вследствие сильных порывов ветра выехал на грунт. Это и стало причиной поломки стойки шасси", - сказал представитель аэропорта.

Пассажиры, которые имеют авиабилеты на отмененные рейсы аэропорта, должны обратиться к авиакомпаниям.

Напомним, 21 ноября у турецкого самолета сломалась стойка шасси во время посадки в аэропорту Одессы.

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