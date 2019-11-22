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22.11.19 17:56

Совет судей и ВСП блокируют создание комиссии по обновлению ВККС, предусмотренного судебной реформой

22 ноября Совет судей на своем заседании заблокировал избрание членов Конкурсной комиссии, которая должна избирать членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины. А сегодня судьи отказались даже рассматривать вопрос о делегировании кандидатов в члены комиссии.

суд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.

В Центре противодействия коррупции напомнили, что в октябре Верховная Рада проголосовала закон о судебной реформе. Согласно ему полностью перезагружается ВККС, которая рекомендовала нечестных судей в Верховный Суд и провалила квалификационное оценивание служителей Фемиды.

"Совет судей и Высший совет правосудия не выполняют закон, который призваны защищать, и показывают, что они не хотят реформы и очистки. Однако затягиванием или блокированием процесса они только подтверждают необходимость реформирования. И эти изменения неизбежны. В случае, если имплементация инициированных президентом изменений в судебной системе провалится, ответственными за этот провал будут именно Высший совет правосудия и Совет судей", - заявляют в ЦПК.

Также отмечается, что Высший совет правосудия вчера отложил рассмотрение проекта Положения о проведении конкурса по избранию членов ВККС.

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