Совет судей и ВСП блокируют создание комиссии по обновлению ВККС, предусмотренного судебной реформой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.

В Центре противодействия коррупции напомнили, что в октябре Верховная Рада проголосовала закон о судебной реформе. Согласно ему полностью перезагружается ВККС, которая рекомендовала нечестных судей в Верховный Суд и провалила квалификационное оценивание служителей Фемиды.

"Совет судей и Высший совет правосудия не выполняют закон, который призваны защищать, и показывают, что они не хотят реформы и очистки. Однако затягиванием или блокированием процесса они только подтверждают необходимость реформирования. И эти изменения неизбежны. В случае, если имплементация инициированных президентом изменений в судебной системе провалится, ответственными за этот провал будут именно Высший совет правосудия и Совет судей", - заявляют в ЦПК.

Также отмечается, что Высший совет правосудия вчера отложил рассмотрение проекта Положения о проведении конкурса по избранию членов ВККС.

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