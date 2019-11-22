Замглавы ОП Трофимов представил нового главу Хмельницкой ОГА Габинета

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Указ о назначении Габинета Президент подписал 21 ноября 2019 года.

Трофимов вручил главе облгосадминистрации служебное удостоверение и пожелал успешной работы на новой должности. Он отметил, что перед Дмитрием Габинетом стоит ряд важных задач.

"Есть ключевые показатели, которыми измеряется работа председателя ОГА: нулевая толерантность к коррупции, целевое использование бюджетных средств, завершение реформы децентрализации, привлечение инвестиций в область и создание новых рабочих мест", - сказал первый замруководителя Офиса Президента.

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Новоназначенный глава Хмельницкой ОГА отметил, что считает это назначение настоящим вызовом и испытанием. По словам Габинета, начиная свою деятельность в совершенно новой сфере, он определяет для себя основным приоритетом улучшение жизни каждого жителя Хмельницкой области.

Справка:

Дмитрий Габинет родился в 1983 году в г. Хмельницком. Окончил Хмельницкий университет управления и права по специальности "Правоведение". Кандидат юридических наук. В 2015-2016 годах учился в Университете имени Адама Мицкевича (Польша). Долгое время был преподавателем на кафедре теории и истории государства и права в Хмельницком университете управления и права. В 2018 возглавил кафедру права Хмельницкого кооперативного торгово-экономического института.

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