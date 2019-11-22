1 военнослужащий погиб на Донбассе в ДТП, еще 1 - ранен при обстреле, за сутки враг открывал огонь 7 раз, - штаб

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил обстрелы:

- неподалеку от Шумов - из ручных противотанковых гранатометов;

- вблизи Новгородского - из минометов калибра 120 мм;

- дважды у Причепиловки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил:

- у Талаковки - из ручных противотанковых гранатометов;

- неподалеку от Невельского - из станковых противотанковых гранатометов;

- вблизи Тарамчука - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Сегодня, 22 ноября, ранения в результате обстрелов получил 1 наш защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия", - добавили в штабе.

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