МИД Турции опроверг информацию о возобновлении грузового сообщения с оккупированным Крымом, - посол Сибига

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"МИД Турции на обращение посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы восстановления морского сообщения Керчь-Зонгулдак", - отметил Сибига.

Как сообщалось, ранее российские СМИ распространили информацию о якобы возобновлении еженедельного грузового паромного сообщения между Турцией и оккупированным Крымом, и что в настоящее время якоюы ведется второе оформление груза. Еще летом 2018 года подконтрольные оккупантам крымские власти заявили о намерении до конца осени того же года возобновить паромное сообщение с Турцией.

Согласно санкциям относительно Крыма и оккупировавшей его РФ, в октябре 2017 года Турция приняла решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма. Запрет касается кораблей под любым флагом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция прекратила паромное сообщение с Крымом