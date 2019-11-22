Синькевич будет обжаловать в суде результаты конкурса на пост главы Госкино

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.

Напомним, Юлия Синькевич единственная из всех кандидатов на пост главы Госкино дошла до финала. 21 ноября были обнародованы результаты конкурса, по которому она не набрала необходимого количества баллов. Ей поставили 0.5 балла по опции "управление людьми". На вопрос "Вы знаете, какие зарплаты на госслужбе, как вы будете мотивировать работников реализовать ваши амбиции развивать украинское кино?" Синькевич ответила, что это не ее амбиции, а приоритет государства Украина.

Также читайте: Это я предложил Синькевич участвовать в конкурсе на пост главы Госкино, - Бородянский

Синькевич - генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член наблюдательного совета и соучредитель Украинской киноакадемии, член Европейской киноакадемии, Национального союза кинематографистов Украины и Украинского оскаровского комитета. Также продюсирует фильмы.

Бывший глава Госкино Филипп Ильенко назвал ситуацию с конкурсом фарсом.

Около тысячи деятелей киноиндустрии обратились с открытым письмом в адрес президента Владимира Зеленского, премьер-министра Алексея Гончарука, министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского с требованием назначить Синькевич на пост главы Госкино.

Читайте также: Конкурс на должность главы Госкино завершился безрезультатно: комиссия заявила, что единственный прошедший в финал кандидат Синькевич не набрала необходимое количество баллов. ВИДЕО