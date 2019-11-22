Дела против Порошенко в современной Украине заказаны в Москве, - "International Policy Digest"

Как передает Цензор.НЕТ, к такому выводу приходит в своем материале автор International Policy Digest Ник Кеннеди.

Он считает, что в отличие от Януковича, Порошенко действительно защищал национальные интересы Украины и противостоял российской агрессии, что позволило сохранить страну от тотального уничтожения.

"Порошенко пришлось сделать тяжелую работу, чтобы остановить россиян. Он сформировал мощную международную поддержку Украины во главе с Соединенными Штатами и Европейским Союзом, накануне саммита НАТО в Уэльсе в 2014 году. Под этим международным давлением Россия вынуждена была подписать первый документ Минских соглашений, на основе мирного плана Порошенко. Минский процесс стал дипломатической победой лидера Украины, принуждая Россию к миру из-за давления мирового сообщества и усиление санкций", - пишет Кеннеди.

"Теперь, когда Порошенко ушел с поста президента Украины в 2019 году, Россия стремится ему отомстить за фундаментальные достижения: защиту национальных интересов, ратификацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, введение безвиза с ЕС для украинских граждан, а особенно за закрепление в Конституции курса Украины на полноценное членство в НАТО и ЕС и за возрождение мощной армии, согласно стандартам Альянса. Для этого они используют фейковые расследования, сфабрикованные пророссийскими политиками режима Януковича", - считает автор International Policy Digest.

Верховного главнокомандующего Петра Порошенко обвиняют, в частности, якобы незаконном приказе о контрнаступлении на Донбассе в июне 2014 года. Тогда украинская армия освободила две трети оккупированных Россией территорий.

Сам Петр Порошенко считает такие обвинения абсурдными, но готов отвечать за исполнение своих президентских обязанностей.